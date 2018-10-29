В США рассказали, как новая российская ракета для С-400 изменит баланс сил в мире

Москва, 29 октября. Новая российская ракета 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400 восхитила американских журналистов. По их мнению, 40Н6 изменит баланс сил в мире. Об этом говорится в материале, опубликованном в издании Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что благодаря своим техническим характеристикам ракета способна за несколько секунд достичь территории Германии, Австрии или Хорватии и поразить цель над ними: радиус ее действия составляет 400 километров.

Кроме того, как подчеркнули журналисты, 40Н6 использует уникальную траекторию полета. После подъема на высоту в 30 километров ракета резко снижается. Эксперты уверены, что она сможет поражать цели на высоте порядка пяти километров, в том числе самолеты и вертолеты.

Авторы статьи предположили, что 40Н6 с легкостью можно будет интегрировать также в комплексы С-30 и С-500. По информации американского издания, новое вооружение будет поставлено российским войскам противовоздушной обороны в больших количествах. Специалисты считают, что заинтересоваться новинкой могут Турция, Алжир, Белоруссия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Ирак, Иран и Марокко.

Ранее стало известно, что Россия поставит Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 в октябре 2019 года.