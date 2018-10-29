Зверев задолжал более 100 тысяч рублей

Москва, 29 октября. Скандальный российский стилист и исполнитель Сергей Зверев попал в базу должников — транспортный налог на дорогой автомобиль, а также долги по коммунальным платежам на сегодняшний день превысили 110 тысяч рублей.

Сам певец сообщения о долгах опровергает. По словам представителя артиста Светланы, транспортный налог Звереву начисляют нелегально, так как Porsche Cayenne стилист продал шесть лет назад.

Что касается коммунальных платежей, то они реально производились непостоянно из-за большой загруженности и плотного графика артиста, пишет KP.ru.

Она подчеркнула, что в настоящее время все долги погашены.

Однако по данным, размещенным на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Зверев должен за жилплощадь и «коммуналку» в общей сложности около 70 тысяч рублей, также окончательно не погашен транспортный налог.