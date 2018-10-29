Индонезийский Boeing 737 потерпел крушение | 29 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение. Boeing 737 крупнейшего бюджетного перевозчика Индонезии Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с радаров в 02.33 по московскому времени, буквально через несколько минут после вылета. Местные власти заявили, что на борту находились 188 человек. Спасатели уже обнаружили место падения самолета и приступили к поисково-спасательным работам. Авиакатастрофа произошла к западу от острова Ява.

Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии Независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с показателем в 52,3% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола. При этом за кандидата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе проголосовали 28,1% избирателей, а экс-спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе, поддержали 9,2%. По данным избиркома, выборы в минувшее воскресенье прошли в мирной обстановке, каких-либо нарушений не было зафиксировано.

В Приморье арестован водитель фуры, под которой рухнул мост В Приморском крае арестован на два месяца водитель фуры, под которой рухнул мост через реку Осиновка. Решение об аресте принял Ленинский суд Владивостока. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Напомним, в результате падения моста фура буквально раздавила легковушку. В машине находились женщина и ребенок, оба пострадавших скончались на месте. На этот мост было запрещено въезжать грузовикам с массой больше 20 тонн.