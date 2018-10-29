Россиянам за два года по ошибке «простили» пять миллионов автомобильных штрафов

Москва, 29 октября. ГИБДД не сумела вынести постановления о более чем пяти миллионах штрафов из-за технической ошибки в базе данных. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

По его словам, сбой произошел в Москве. Его причиной стала «некорректное слияние баз данных» федеральной информационной системы. По словам Черникова, систему используют центры автоматической фиксации административных правонарушений. Они выносят постановления на основании данных камер.

Как уточнил глава ГИБДД, «то дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато». Из-за неполадок система отправляла постановление в корзину.

Как пишет «Коммерсант», в 2017 году в Москве с использованием камер было вынесено 24,6 миллиона штрафов. В 2016 году эта цифра достигала 25,1 миллиона. Как уточнили в издании, речь идет о 10% неоформленных нарушений за два года. Это соответствует около пяти миллионам штрафов.