Продукты питания в России начнут обрабатывать ионизирующим излучением в 2020 году

Москва, 29 октября. В 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением, которое позволит продлить их срок хранения без консервантов.

Обработка будет использоваться для дезинфекции продуктов после сбора урожая и увеличения срока их хранения без дополнительной консервации. В первую очередь обрабатывать предлагают мясо, картофель и зерно. Обработка позволит подавить развитие и размножение микроорганизмов и насекомых-вредителей. При этом продукт должен стать более безопасным и будет дольше храниться без обработки химическими веществами и использования высоких температур.

Входящая в структуру госкорпорации «Росатом» компания «Русатом Хэлскеа» намерена до конца 2019 года завершить разработку соответствующей технологии, сообщают «Известия». План мероприятий, которые позволят изучить применение ионизирующего излучения для обработки пищевой и сельскохозяйственной продукции утвердила госкорпорация «Росатом». Правительство России дало федеральным органам исполнительной власти поручение обеспечить реализацию этого плана мероприятий.