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Трое погибли, четверо пострадали в ДТП на юге Красноярского края

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Трое погибли, четверо пострадали в ДТП на юге Красноярского края

Красноярск, 29 октября. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Отмечается, что авария произошла утром в понедельник на 460 километре автодороги Р-257 «Енисей». 71-летний водитель за рулем Lada ехал со стороны Минусинска в сторону поселка Шушенское. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с там с автомобилем Honda​​​.

В результате аварии погибли три человека. Еще четверо пострадали. В их числе дети возрастом 11 и 13 лет.

Травмированные были доставлены в лечебные учреждения. Им оказывается медицинская помощь. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

Как пишет «ФедералПресс», сейчас проводится проверка.

Трое погибли, четверо пострадали в ДТП на юге Красноярского края

Автор: Алия Садыкова
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