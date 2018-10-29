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Новая «схватка» Трампа с зонтом попала на видео

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Новая «схватка» Трампа с зонтом попала на видео

Вашингтон, 29 октября. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз не сумел совладать с зонтом. Забавный случай произошел, когда хозяин Белого дома заходил в свой самолет. Видео инцидента размещено на YouTube.

Стоит отметить, что в социальной сети Twitter создано порядка 10 аккаунтов с разными вариациями на тему «Трамп и зонт».

На кадрах ролика запечатлено, как перед входом на борт происходит небольшая заминка. Судя по всему, американский президент не смог пройти в проем с зонтом, но и не стал закрывать аксессуар, чтобы пронести его с собой.

Трамп нашел более простой способ — он бросил зонт на трап и зашел в самолет. Ранее миллиардера раскритиковали за то, что он не прикрыл супругу зонтом от дождя.

Инцидент произошел перед посадкой супружеской четы на вертолет, который должен был доставить их в пострадавшие от стихийного бедствия штаты — Джорджия и Флорида.

Автор: Алексей Громов
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