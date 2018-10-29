Новая «схватка» Трампа с зонтом попала на видео

Вашингтон, 29 октября. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз не сумел совладать с зонтом. Забавный случай произошел, когда хозяин Белого дома заходил в свой самолет. Видео инцидента размещено на YouTube.

Does anyone out there have any ideas why our President would have discarded me like trash after all that we had been through together?#Sad #UmbrellaGate #MAGA #Resistance — Donald Trump's Umbrella (@DonaldUmbrella) October 28, 2018

Стоит отметить, что в социальной сети Twitter создано порядка 10 аккаунтов с разными вариациями на тему «Трамп и зонт».

На кадрах ролика запечатлено, как перед входом на борт происходит небольшая заминка. Судя по всему, американский президент не смог пройти в проем с зонтом, но и не стал закрывать аксессуар, чтобы пронести его с собой.

Трамп нашел более простой способ — он бросил зонт на трап и зашел в самолет. Ранее миллиардера раскритиковали за то, что он не прикрыл супругу зонтом от дождя.

Инцидент произошел перед посадкой супружеской четы на вертолет, который должен был доставить их в пострадавшие от стихийного бедствия штаты — Джорджия и Флорида.