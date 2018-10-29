Посольство РФ выясняет, были ли россияне среди пассажиров упавшего в Индонезии Boeing 737

Джакарта, 29 октября. Российское посольство в Индонезии проверяет, находились ли граждане РФ на борту потерпевшего крушение в понедельник Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air.

Об этом рассказал официальный представитель дипломатической миссии Денис Тетюшин. По его словам, посольство отправило в национальное Агентство по поиску и спасению запрос.

Как пишет ТАСС, дипломаты попросили уточнить, были ли на борту воздушного судна россияне.

Напомним, ранее стало известно о месте падения Boeing 737 MAX 8. Он пропал с радаров через 10 минут после взлета. Выяснилось, что через 13 минут после взлета с аэропорта Джакарты, самолет упал поблизости от побережья острова Ява.

Известно, что он летел в город Панкалпинанг, который является административным центром провинции Бангка-Белитунг. По предварительным данным, на борту находились 188 человек, в том числе экипаж в составе пяти человек.