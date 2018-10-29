Из-за отключения вентилятора из шахты в Кузбассе вывели на поверхность горняков
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Кемерово, 29 октября. Находившихся в шахте «Есаульская» в Кемеровской области горняков вывели на поверхность в связи с остановкой главного вентилятора.
Горняков подняли на поверхность в 4.00 (0.00 по московскому времени).
«Около 4.00 135 сотрудников шахты были успешно выведены на поверхность из-за отключения главного вентилятора. Пострадавших нет», - цитирует представителя ГУМЧС РФ по региону РИА Новости.
В ведомстве отметили, что причины отключения вентилятора в настоящее время устанавливают специалисты.
Ранее о похожем происшествии в Кемеровской области сообщила Газета.ru. Тогда остановка вентилятора произошла в шахте «Осинниковская» из-за понижения напряжения.