Киев, 29 октября. Украина может остаться без Запорожской области, население двух украинских городов на Азовском море — Бердянска и Мариуполя — в ожидании прихода русских. Об этом заявил заместитель телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Во время прямого эфира он поделился мнением, что Украина может потерять порты на Азовском море, поскольку население Бердянска и Мариуполя ожидает прихода русских. Примечательно, что с такой точкой зрения согласилась журналист, собственный корреспондент «Новой газеты» на Украине Ольга Мусафирова.

Как отметила журналистка, в Мариуполе существует «минная стена», которая защищает город и акваторию, а вот Бердянск — полностью открыт с моря. Местные жители полагают, что при желании город можно легко взять.

Муждабаев обратил внимание, что «не менее плачевная» ситуация в Мелитополе, так как там сконцентрированы пророссийски настроенные люди — в том числе в городской администрации. Он указал, что город можно взять «за пять минут», потому что местные жители «сами с караваем выбегут».

Накануне украинский политик Георгий Тука заявил, что Киев в скором времени может потерять Закарпатье. По его словам, три украинских региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были «отданы на откуп» местным властям в обмен на их лояльность центральному руководству. Тука напомнил, что два региона киевское руководство потеряло, на очереди — Закарпатье.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Также глава РФ напомнил, что люди выбрали свободу и демократию, поэтому «пришли и проголосовали».

Киев в апреле 2014 года начал военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Конфликт пытаются урегулировать на минской площадке, но киевские власти систематически нарушают договоренности, обстреливая республики Донбасса.