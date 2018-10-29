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Назван район падения пассажирского Boeing 737 в Индонезии

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Назван район падения пассажирского Boeing 737 в Индонезии

Джакарта, 29 октября. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, пропавший в понедельник с радаров, упал в прибрежном районе западной оконечности острова Ява в Индонезии.

Об этом рассказал представитель национального Агентства по поиску и спасению Синага. Отмечается, что спасатели на вертолете были направлены в район острова Ява, где и нашли самолет.

По данным местных спасателей, лайнер Boeing 737 MAX 8 упал через 13 минут после вылета из столицы Индонезии – Джакарты. Он летел в город Панкалпинанг. Это административный центр провинции Бангка-Белитунг.

 Напомним, Lion Air – это крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании пропал с радаров через 10 минут после взлета. О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не известно.  До этого несколько судов в районе острова Явы сообщали о падении воздушного судна. 

Назван район падения пассажирского Boeing 737 в Индонезии

Автор: Алия Садыкова
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