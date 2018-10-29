Биробиджан, 29 октября. Выпущенный в природу президентом России Владимиром Путиным тигр Борис нашел в Еврейской автономной области (ЕАО) новую «невесту». Об этом со ссылкой на данные фотоловушек сообщила Межрегиональная общественная организация «Центр реабилитации тигров и других редких животных» (Центр «Тигр»).

В 2013 и 2014 годах в целях восстановления популяции амурского тигра в Амурской области и ЕАО после специальной подготовки в Центре «Тигр» в дикую природу были выпущены шесть тигрят. В одной из таких операций участвовал президент России, Владимир Путин выпустил тигренка-сироту по кличке Борис.

Теперь повзрослевший тигр появился на фотоловушках в заказнике «Журавлиный». Борис посетил участок тигрицы Филиппы, за которым регулярно следят ученые.

«Интервал, с которым тигры появились на фотоловушке, совсем невелик — в пределах недели. Этот факт говорит о том, что вероятность их встречи достаточно высока», — сообщает Центр «Тигр».

Ученые отмечают, что Филиппа недавно вступила в половозрелый возраст.

Ранее у Бориса уже был опыт удачных отношений с тигрицей Светлой, с которой они вместе находились в центре реабилитации, сообщает Газета.ru. Сейчас их тигрята уже подросли и готовы отселяться от матери.