Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

Москва, 29 октября. В начале ноября 2018 года россиян ожидают три дня выходных в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости РФ.

Как уточнили в ведомстве, праздник – День народно единства – в 2018 году выпадает на воскресенье. Из-за этого следующий за этим днем понедельник будет нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут отдохнуть три дня подряд – с 3 по 5 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отдыхать целых 10 дней на новогодние праздники в 2019 году. Соответствующее постановление о переносе выходных, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовали на официальном портале российского правительства.

День защитника Отечества в 2019 году будет отмечаться также в нерабочий праздничный день, 23 февраля (суббота). Таким образом, отдохнуть можно будет в субботу и воскресенье. Правительство решило перенести нереализованный нерабочий день на майские праздники, подарив россиянам тем самым выходной 10 мая.