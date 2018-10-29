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Япония и США могут совместно разработать новый боевой самолет

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Япония и США могут совместно разработать новый боевой самолет

Токио, 29 октября. Министерство обороны Японии изучает проект разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения совместно с американской корпорацией Lockheed Martin («Локхид Мартин»).

Как пишет японская еженедельная газета Mainichi Shimbun, за основу специалисты возьмут имеющийся американский боевой самолет пятого поколения F-22. Он будет оснащен двигателем японского производства.

Издание пишет, что японская сторона в прошлом пыталась закупить F-22, однако совершить сделку помешал Конгресс США, который заявил о возможной утечке секретных данных. В 2009 году производство истребителей приостановили из-за высокой стоимости.

Отмечается, что новые истребители нужны Токио для того, чтобы заменить аналоги 130 устаревших воздушных судов собственной разведки. На этот проект правительство Японии готово потратить около шести триллионов иен (более 53 миллиардов долларов).

Япония и США могут совместно разработать новый боевой самолет

Автор: Алия Садыкова
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