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На Кемерово обрушился ураган

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На Кемерово обрушился ураган

Кемерово, 29 октября. В столице Кузбасса устраняют последствия урагана, который обрушился на город минувшей ночью.

Сильный ветер, который бушевал в Кемерове в темное время суток, обломал ветки и раскидал по городу строительный мусор. В одном из районов города дерево обрушилось на припаркованную машину.

Кроме того, как сообщает «Газета Кемерова», в столице региона от урагана перевернулась остановка, на бульваре Строителей снесло павильон, а на ФПК на автомобиль упала плита.

На Кемерово обрушился ураган

Как прогнозируют синоптики, в понедельник 29 октября в Кемерове возможно усиление ветра до 22 метров в секунду.

Автор: Константин Терехов
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