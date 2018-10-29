«Как водка и икра»: экс-глава Еврокомиссии вспомнил, с чем Путин сравнил отношения России и Европы

Верона, 29 октября. Экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди вспомнил, как президент России Владимир Путин высказался о совместном будущем РФ и Европы, которые идут вместе «как водка и икра».

Проди вспомнил случай из своей карьеры на посту главы Европейской комиссии. Тогда он обсуждал с Владимиром Путиным развитие экономических связей между Европой и Италией и Россией.

«Еще когда я возглавлял Европейскую комиссию, мы всегда обсуждали пути развития отношений и экономических связей между Европой и Италией и Россией, в более широком смысле слова. Я тогда сказал, что Европа и Россия идут вместе, как виски с содовой. А Владимир Путин меня поправил, он сказал: «Как водка и икра», — сообщил Проди в интервью газете «Известия».

В то же время экс-глава Еврокомиссии высказал сожаление о том, что взаимное дополнение России и Италии и необходимость друг в друге пока не «материализуются».

Романо Проди также рассказал о необходимости перехода от монополярной к многополярной модели мира. Он подчеркнул, что это сложный процесс, который должен проходить аккуратно.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что экономика России показывает активный рост, несмотря на западные санкции. Немецкие журналисты отметили, что в третьем квартале текущего года доходы России в платежном балансе превысили расходы на 26,4 млрд долларов (около 6,5% от ВВП страны). По итогам 2018 года Центральный банк РФ прогнозирует рост профицита до 98 млрд долларов.

В издании уверены, что приведенные данные не пришлись по вкусу тем, кто надеялся на быстрый и исключительно негативный эффект санкций на российскую экономику. Главной причиной роста российской экономики Die Welt называет повышение цен на нефть и ослабление рубля. Последний фактор привел к сокращению импорта и росту экспорта, уверены в немецком издании.