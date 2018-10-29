Джакарта, 29 октября. Индонезийские власти заявили, что на борту потерпевшего катастрофу Boeing 737 находились 189 пассажиров.

Об этом сообщает портал detik.com, ссылаясь на представителей национального Агентства по поиску и спасению. Спасатели уже обнаружили место падения самолета и приступили к поисково-спасательным работам. Авиакатастрофа произошла к западу от острова Ява.

Напомним, что лайнер Boeing 737 крупнейшего бюджетного перевозчика Индонезии Lion Air, выполнявший рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с радаров в 02.33 по московскому времени, буквально через несколько минут после вылета из Джакарты.