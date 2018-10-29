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На борту потерпевшего катастрофу Boeing 737 находились 189 пассажиров

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На борту потерпевшего катастрофу Boeing 737 находились 189 пассажиров

Джакарта, 29 октября. Индонезийские власти заявили, что на борту потерпевшего катастрофу Boeing 737 находились 189 пассажиров.

Об этом сообщает портал  detik.com, ссылаясь на представителей национального Агентства по поиску и спасению. Спасатели уже обнаружили место падения самолета и приступили к поисково-спасательным работам. Авиакатастрофа произошла к западу от острова Ява. 

На борту потерпевшего катастрофу Boeing 737 находились 189 пассажиров

Напомним, что лайнер Boeing 737 крупнейшего бюджетного перевозчика Индонезии Lion Air, выполнявший рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с радаров в 02.33 по московскому времени, буквально через несколько минут после вылета из Джакарты.

Автор: Константин Терехов
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