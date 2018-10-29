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Сирия: в Национальном музее Дамаска представили археологические памятники

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Сирия: в Национальном музее Дамаска представили археологические памятники

Дамаск, 29 октября. В Национальном музее Дамаска представили археологические памятники Сирийской Арабской Республики.

В культурном учреждении, которое было закрыто почти семь лет, а теперь снова работает, посетители могут увидеть древние мозаики, скульптуры и фрески,  которые в разные годы были обнаружены археологами на территории Сирии.

«В нашем музее вы сможете увидеть и экспонаты из древнейших государств на территории Сирии, таких как Эбла, Мари и Угарита. Это огромное количество эллинистических скульптур, мозаик и фресок», — заявил журналистам гендиректор управления античности и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

В свою очередь директор Пальмирского музея Халил-Ал-Халили рассказал, что одним из важнейших экспонатов, представленных в музее, является Лев древнеарабского божества Аллат.

«Когда боевики захватили Пальмиру, они взорвали этот памятник, а когда их оттуда выбили, мы по частям привезли скульптуру сюда, в Дамаск, чтобы восстановить», — пояснил Халил-Ал-Халили.

Добавим, что специально к открытию музея в столице Сирийской Арабской Республике приехали более 20 археологов из-за рубежа, которые до войны занимались раскопками в САР, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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