Трамп снова не смог совладать с зонтом при входе в самолет

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп при входе на борт №1 снова не смог совладать с зонтом.

С хозяином Белого дома снова произошел курьезный случай при посадке в самолет – в этот раз Трамп поднявшись по трапу, забывает закрыть зонт, который, естественно, не может протиснуться в дверь лайнера.

Замешкавшись на мгновение, американский лидер не придумывает ничего лучшего, как просто бросить зонт на трапе и ни в чем не бывало, сохраняя хладнокровие, зайти в самолет.

К слову, это далеко не первый забавный случай, который случился с Трампом в подобных ситуациях. В апреле президент США не смог справиться с зонтом, вывернутым порывом ветра.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2018

В другом случае Трампа критиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью, напоминает «Газета.ru».