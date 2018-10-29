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Трамп снова не смог совладать с зонтом при входе в самолет

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Трамп снова не смог совладать с зонтом при входе в самолет

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп при входе на борт №1 снова не смог совладать с зонтом.

С хозяином Белого дома снова произошел курьезный случай при посадке в самолет – в этот раз Трамп поднявшись по трапу, забывает закрыть зонт, который, естественно, не может протиснуться  в дверь лайнера.

Замешкавшись на мгновение, американский лидер не придумывает ничего лучшего, как просто бросить зонт на трапе и ни в чем не бывало, сохраняя хладнокровие, зайти в самолет. 

К слову, это далеко не первый забавный случай, который случился с Трампом в подобных ситуациях. В апреле президент США не смог справиться с зонтом, вывернутым порывом ветра. 

В другом случае Трампа критиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью, напоминает «Газета.ru».

 

Автор: Константин Терехов
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