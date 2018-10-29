Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Приморье арестован водитель фуры, под которой рухнул мост

43
0 Оставить комментарий

В Приморье арестован водитель фуры, под которой рухнул мост

Владивосток, 29 октября. В Приморском крае взят под стражу водитель большегрузного автомобиля, под которым ранее обрушился мост через реку Осиновка.

Решение об аресте принял Ленинский суд Владивостока. На два месяца взят под стражу 49-летний водитель грузового автомобиля, в отношении которого по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» возбуждено уголовное дело, сообщает Deita.ru.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Приморье обрушился автомобильный мост, по которому проезжали большегруз и легковой автомобиль. В результате падения фура буквально раздавила легковушку. В машине находились женщина и ребенок, оба пострадавших скончались на месте. На обрушившийся мост было запрещено въезжать грузовикам с массой больше 20 тонн.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое