В Приморье арестован водитель фуры, под которой рухнул мост

Владивосток, 29 октября. В Приморском крае взят под стражу водитель большегрузного автомобиля, под которым ранее обрушился мост через реку Осиновка.

Решение об аресте принял Ленинский суд Владивостока. На два месяца взят под стражу 49-летний водитель грузового автомобиля, в отношении которого по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» возбуждено уголовное дело, сообщает Deita.ru.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Приморье обрушился автомобильный мост, по которому проезжали большегруз и легковой автомобиль. В результате падения фура буквально раздавила легковушку. В машине находились женщина и ребенок, оба пострадавших скончались на месте. На обрушившийся мост было запрещено въезжать грузовикам с массой больше 20 тонн.