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Глава Пентагона заявил о переброске войск на границу США с Мексикой

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Глава Пентагона заявил о переброске войск на границу США с Мексикой

Вашингтон, 29 октября. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис заявил о переброске войск на границу США с Мексикой.

Кроме того глава Пентагона также заявил о том, что в настоящее время идет переброска бетонных заграждениях к южной границе. При этом, сколько военных будут отправлены и детали операции пока что не оглашаются.

Как уточняет Sputnik International, миссия по переброске военнослужащих проходит в соответствии с планами правительства Соединенных Штатов развертывания подразделений в этом районе.

Как напоминает «Газета.ru», почти две недели назад границ Мексики достиг караван мигрантов из Гондураса. Главная цель участников шествия, число которых возросло до семи тысяч человек — получить убежище в США или в Мексике.

Автор: Константин Терехов
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