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Ключевой элемент космического ядерного двигателя успешно испытали в России

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Ключевой элемент космического ядерного двигателя успешно испытали в России

Москва, 29 октября. В России с успехом завершились испытания ключевого элемента космического ядерного двигателя.

Как говорится на сайте государственных закупок, все запланированные «работы выполнены в полном объеме, результаты соответствуют требованиям технического задания».

Успешные наземные испытания прошел важнейший элемент создаваемой в Российской Федерации космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, а также ее система охлаждения.

Как напоминает «Газета.ru», проект создания транспортно-энергетического модуля, который не имеет аналогов в мире, реализуется в России с 2010 года. Это позволит обеспечить отрасли полеты в космос на дальние расстояния.

Автор: Константин Терехов
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