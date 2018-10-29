Индонезийский самолет потерпел авиакатастрофу

Джакарта, 29 октября. Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел авиакатастрофу.

Как сообщает Reuters, воздушное судно, которое летело из Джакарты на остров Банка, пропало с экранов радаров примерно через 10 минут после вылета из столицы Индонезии.

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610, исчез в 02.33 по московскому времени над Яванским морем. В настоящее время власти Индонезии начали на предполагаемом месте катастрофы поисково-спасательную операцию.

Сколько человек было на борту, пока неизвестно.