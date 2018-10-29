Япония создаст военную базу на острове в Восточно-Китайском море — СМИ

Токио, 29 октября. Кабмин Японии планирует в этом году начать строительство военной базы на острове в Восточно-Китайском море.

Как пишет газета Sankei Shimbun, военный объект, на котором планируют разместить гарнизон в шесть тысяч человек, а также батареи ракет классов «земля – корабль» и «земля – воздух», будет возведен на острове Исигаки.

По данным издания, решение о строительстве военной базы правительство Страны восходящего солнца приняло для «сдерживания военной активности» Китая в этом регионе.

Впрочем, это далеко не все планы Токио по военному строительству. То же издание пишет, что Япония уже в следующем году намерена также возвести базу на острове Мияко.

Как напоминает «Газета.ru», власти Поднебесной претендует на ряд территорий в Южно-Китайском море, несмотря на претензии со стороны Вьетнама, Филиппин и Брунея.

