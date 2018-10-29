«Бородатый бодибилдер хлестал мою обнаженную спину»: британский журналист рассказал, как посетил русскую баню

Лондон, 29 октября. Британский журналист Том Оу посетил одну из самых популярных бань британской столицы и написал о своих ощущениях для The Telegraph, сравнив березовый веник с «оружием войны» и отметив расслабляющий эффект банного массажа.

Корреспондент посетил «Баню №1» в Лондоне. Заведение известно среди селебрити и звезд шоу-бизнеса. Баню в свое время посещали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Кейт Мосс и Эмилия Кларк.

Том Оу последовательно рассказал о своих впечатлениях от русской бани. Обычный березовый веник журналист назвал «оружием войны», а банный массаж обозреватель сравнил с тем, как «бьет большое дерево во время ливня». Особенно корреспондент остановился на антураже бани.

«Расслабление — это любопытная вещь, размышлял я, поглядывая из-под белой шляпы в стиле головного убора Смурфиков, когда бородатый бодибилдер хлестал мою обнаженную спину распаренным березовым веником», — написал Том Оу.

После парилки журналист окунулся в «невероятно холодную» воду. По словам корреспондента, в это время он поучаствовал, как «появились новые легкие».

В завершении Оу отметил положительный эффект, который оказала на британское тело русская баня. Обозреватель написал, что покинул баню «немного посвежевшим, и, в целом, более расслабленным», по сравнению с тем, каким он пришел в заведение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Спортивные обозреватели из британского издания Independent Sport рассказали, что они узнали о России во время поездки на чемпионат мира по футболу. Журналисты отметили доброжелательность россиян, но пожаловались на плохое знание английского языка.

Особенно сильно иностранцев удивила русская кухня, в том числе то, что «русские любят укроп». В Великобритании эту приправу используют крайне редко. Другим открытием стало указание веса блюд в меню. Кроме того, британские журналисты удивились вкусу российской минеральной воды «Ессентуки» и заявили, что вода из под крана в Москве похожа по вкусу на кровь.

Другим открытием для британцев стала популярность в России президента страны Владимира Путина и первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина. Портреты последнего журналисты видели повсюду, в том числе на шарфах российских болельщиков.

Среди наиболее понравившихся российских городов британцы отметили Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург.