Лондон, 29 октября. Британские спецслужбы знали о санкции Эр-Рияда на похищение оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом со ссылкой на анонимные источники в разведке Великобритании сообщает The Daily Express.

По данным издания, британские разведчики перехватили переговоры разведслужб Саудовской Аравии, которым якобы был отдан приказ о похищении журналиста. The Daily Express сообщает, что Эр-Рияд подозревал Джамаля Хашукджи в намерении доказать использование химического оружия в Йемене силами Саудовской Аравии.

Источник издания отметил, что приказ отдал не наследный принц, но кто-то из «королевского окружения». В случае сопротивления журналиста исполнителям надлежало действовать по обстоятельствам.

По данным The Daily Express, о планах похищения в Великобритании узнали за три недели до инцидента. При этом британская сторона обращалась к Саудовской Аравии с просьбой не воплощать их в жизнь.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Саудовской Аравии будут судить подозреваемых в убийстве Хашукджи.