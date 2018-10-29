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Британия знала о планах похищения Хашукджи — СМИ

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Британия знала о планах похищения Хашукджи — СМИ

Лондон, 29 октября. Британские спецслужбы знали о санкции Эр-Рияда на похищение оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом со ссылкой на анонимные источники в разведке Великобритании сообщает The Daily Express.

По данным издания, британские разведчики перехватили переговоры разведслужб Саудовской Аравии, которым якобы был отдан приказ о похищении журналиста. The Daily Express сообщает, что Эр-Рияд подозревал Джамаля Хашукджи в намерении доказать использование химического оружия в Йемене силами Саудовской Аравии.

Источник издания отметил, что приказ отдал не наследный принц, но кто-то из «королевского окружения». В случае сопротивления журналиста исполнителям надлежало действовать по обстоятельствам.

По данным The Daily Express, о планах похищения в Великобритании узнали за три недели до инцидента. При этом британская сторона обращалась к Саудовской Аравии с просьбой не воплощать их в жизнь.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Саудовской Аравии будут судить подозреваемых в убийстве Хашукджи.

Автор: Виталий Малясев
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