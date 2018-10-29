Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Кемерове пьяная женщина напала на сотрудника ДПС

45
0 Оставить комментарий

В Кемерове пьяная женщина напала на сотрудника ДПС

Кемерово, 29 октября. В столице Кузбасса пьяная дебоширка напала на сотрудника дорожно-патрульной службы.

Инцидент произошел накануне днем на улице Патриотов. Как сообщают очевидцы, полицейские остановили для досмотра «десятку». В автомобиле находилась пьяная компания, которая стала с правоохранителями выяснять отношения.

Больше всех права качала сильно нетрезвая женщина, которая после словесной перепалки набросилась на полицейских с кулаками. В результате стражам правопорядка пришлось применить силу, после чего дебоширы были доставлены в отделение полиции.

Как сообщает «Газета Кемерова», женщина вместе с друзьями отмечала день своего рождения, а на автомобиле компания поехала в магазин за дополнительным алкоголем. В отношении именинницы составлен административный протокол.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое