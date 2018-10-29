В Кемерове пьяная женщина напала на сотрудника ДПС

Кемерово, 29 октября. В столице Кузбасса пьяная дебоширка напала на сотрудника дорожно-патрульной службы.

Инцидент произошел накануне днем на улице Патриотов. Как сообщают очевидцы, полицейские остановили для досмотра «десятку». В автомобиле находилась пьяная компания, которая стала с правоохранителями выяснять отношения.

Больше всех права качала сильно нетрезвая женщина, которая после словесной перепалки набросилась на полицейских с кулаками. В результате стражам правопорядка пришлось применить силу, после чего дебоширы были доставлены в отделение полиции.

Как сообщает «Газета Кемерова», женщина вместе с друзьями отмечала день своего рождения, а на автомобиле компания поехала в магазин за дополнительным алкоголем. В отношении именинницы составлен административный протокол.