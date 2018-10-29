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У посольства РФ в Вашингтоне найден подозрительный пакет

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У посольства РФ в Вашингтоне найден подозрительный пакет

Вашингтон, 29 октября. У посольства Российской Федерации в Вашингтоне был обнаружен подозрительный пакет.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы Соединенных Штатов, инцидент произошел еще в субботу 27 октября в вечернее время. На место находки сразу же прибыли правоохранители. 

После осмотра стало понятно, что опасных веществ в найденном у дипломатического ведомства пакете не обнаружено. В самом российском посольстве эту информацию РИА Новости не прокомментировали.

Автор: Константин Терехов
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