Большинство россиян считают Россию лидером в освоении космоса

Москва, 29 октября. Три четверти россиян считают, что Россия является лидером в освоении космического пространства.

Исследование на тему провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые выяснили, что 72% россиян не только считают Россию лидером в космосе, но и придерживаются точки зрения, что наша страна укрепляет позиции в этой сфере.

«Космонавтика воспринимается как предмет особой гордости и неудачи, широко освещаемые в СМИ, не меняют позитивный настрой опрашиваемых», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подавляющее большинство россиян, а именно 90%, уверены, что России нужно участвовать в программе по освоению космоса. Это необходимо «для развития науки и высоких технологий» и «обеспечения обороноспособности страны».

Добавим, что опрос был проведен 20 октября среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает РИА Новости.

Как напоминает «Газета.ru», ранее во ВЦИОМ выяснили, что более половины жителей российских городов положительно относятся к инициативе «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся граждан.