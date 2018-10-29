Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В Госдуме предложили создать в России «зоополицию»

36
0 Оставить комментарий

В Госдуме предложили создать в России «зоополицию»

Москва, 29 октября. Депутат Госдумы Василий Власов (партия ЛДПР) предложил создать «зоополицию» в структуре МВД или Россельхознадзора, ведомство должно контролировать соблюдение прав животных и пресекать жестокое обращение с ними.

«Принимая во внимание негативную тенденцию по увеличению количества случаев жестокого обращения с животными, считаю необходимым создание в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации «зоополиции», в чье ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними», — цитирует письмо парламентария к главе МВД Владимиру Колокольцеву РИА Новости.

Депутат считает, что подразделение будет оказывать на возможных правонарушителей превентивное воздействие своим наличием.

Парламентарий отметил, что идеи гуманизма не укладываются в рамки только отношений между людьми. Власов также сообщил, что направил предложение о создании похожего подразделения в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору вице-премьеру Алексею Гордееву.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое