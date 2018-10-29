В Госдуме предложили создать в России «зоополицию»

Москва, 29 октября. Депутат Госдумы Василий Власов (партия ЛДПР) предложил создать «зоополицию» в структуре МВД или Россельхознадзора, ведомство должно контролировать соблюдение прав животных и пресекать жестокое обращение с ними.

«Принимая во внимание негативную тенденцию по увеличению количества случаев жестокого обращения с животными, считаю необходимым создание в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации «зоополиции», в чье ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними», — цитирует письмо парламентария к главе МВД Владимиру Колокольцеву РИА Новости.

Депутат считает, что подразделение будет оказывать на возможных правонарушителей превентивное воздействие своим наличием.

Парламентарий отметил, что идеи гуманизма не укладываются в рамки только отношений между людьми. Власов также сообщил, что направил предложение о создании похожего подразделения в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору вице-премьеру Алексею Гордееву.