Немецкий парламентарий пообещал, что Германия поможет сирийским беженцам в Турции

Берлин, 29 октября. Сопредседатель комитета бундестага по международным делам, член партии «Левые» Штефан Либих считает, что Германии должна оказать помощь находящимся на территории Турции сирийским беженцам, используя непрямые каналы финансирования.

«Германии следует оказывать финансовую помощь, но Агентству ООН по делам беженцев, а не турецкому правительству», — цитируют парламентария «Известия».

Штефан Либих подчеркнул, что Германия должна прийти на выручку, если для помощи сирийским беженцам в Турции ООН нуждается в финансовой поддержке.

Ранее Газета.ru сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о продолжении сотрудничества по сирийской провинции Идлиб с Россией. Кроме того, турецкий лидер поблагодарил за помощь в возвращении мигрантов в Сирию президента России Владимира Путина, назвав «большим успехом» возвращение в Идлиб 60 тысяч беженцев.