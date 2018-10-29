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Названы регионы России с наиболее высоким и низким уровнем безработицы

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Названы регионы России с наиболее высоким и низким уровнем безработицы

Москва, 29 октября. Уровень безработицы в России достиг в августе 2018 года минимального за долгие годы значения, самый низкий показатель зафиксирован в Москве, самый высокий — в Ингушетии.

В среднем по России уровень безработицы равен 4,6%. Ниже среднего показатель в 39 регионах страны. Наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,2%). Самая сложная ситуация сложилась в Ингушетии, где работу не имеет 26,5% трудоспособного населения региона. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает РИА Новости.

К регионам с наиболее низким уровнем безработицы эксперты также отнесли Санкт-Петербург (1,4%), ЯНАО (2%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московскую область (2,6%). Самыми проблемными субъектами федерации названы Ингушетия (26,5%), Тыва (19%), и Чеченская Республика (13,8%). Порог в 10% также превысили Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Алтай и Забайкальский край.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Госдума может ввести штрафы для самозанятых граждан, санкции коснутся тех, кто зарегистрировался в качестве фрилансера, но не стал выплачивать налог. 

Автор: Виктор Мальцев
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