Оттава, 29 октября. Как минимум 117 членов организации «Белые каски», а также члены их семей нашли приют в Канаде.

Информацию об этом распространил телеканал CBC News, напомнив, что сотрудники организации с семьями прибыли в эту североамериканскую страну еще на прошлой неделе.

В настоящее время власти Канады занимаются оформлением миграционных документов для прибывших. Сообщается, что они будут размещены в провинциях Британская Колумбия, Новая Шотландия, Онтарио и Саскачеван.

Как напоминает «Газета.ru», в российском внешнеполитическом ведомстве называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирийской Арабской Республики.

Финансируемая Западом организация занималась провокаций с применением отравляющих веществ с целью обвинить Дамаск в якобы химических атаках против мирного населения и оправдать авиаудары западных стран по САР.