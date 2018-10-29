«Меркель осознала»: Пушков заступился за канцлера ФРГ после упреков в дружелюбии к Путину и Эрдогану

Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков заступился за немецкого канцлера Ангелу Меркель после упреков в дружелюбии к Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану.

Своими размышлениями на тему председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с подписчиками в сервисе микроблогов Twitter.

«В ФРГ критикуют Меркель за «слишком мягкое отношение» к Путину и Эрдогану. Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений. Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят», — написал сенатор.

«Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», — резюмировал Алексей Пушков.

Как напоминает «Газета.ru», с критической статьей по отношению к немецкому лидеру разразился журналист Джулиан Репке на страницах издания Bild. Причиной критики стало фото, на котором Меркель, Путин и Эрдоган держатся за руки.