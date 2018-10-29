«Все идет к тому, что на Кубе появится военная база РФ»: россияне прокомментировали сообщение СМИ о выходе США из ДРСМД

Москва, 29 октября. Россияне остро прокомментировали сообщения американских СМИ о возможности создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности в США в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и неспособности России ответить на это неизвестными американцами вооружениями.

Издание The Washington Free Beacon выпустило материал, в котором обратило внимание на то, что в военный бюджет США на 2018 финансовый год заложены 58 миллионов долларов, которые предназначены для финансирования «мер в ответ на нарушение Россией ДРСМД». В Сенате США отметили, что американские военные могут создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности в течение нескольких месяцев.

Также в материале приводятся слова военного аналитика Марка Шнайдера, который усомнился в способности России ответить на выход США из ДРСМД как-то иначе, кроме как словами.

Российские пользователи прокомментировали материал, отметив уязвимые позиции США с точки зрения взаимоотношений с европейскими союзниками и успехами российской дипломатии в Европе.

«А не пошлют ли его в Европе со своими ракетами? Никто ведь не захочет получить удар по себе», — отметил один из пользователей.

«Ну что, газопровод «Северный поток — 2» уже уложен в экономической зоне Швеции, все ближе и ближе берег немецкий!» — напомнил другой комментатор.

Некоторые пользователи напомнили о страхах США времен холодной войны, отметив что «все идет к тому, что на Кубе появится военная база РФ».

Многие пользователи указали на бессмысленность военных разработок США и негативно высказались о характере американской государственности.

«Эксперт придурочный. Ну прикрутят они Томагавки за несколько месяцев к подвижной платформе. А зачем, где их устанавливать и что это изменит в балансе с Россией», — написал один из комментаторов.