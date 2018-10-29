Военные РФ и Пакистана на учениях десантируются из вертолетов без парашюта

Москва, 29 октября. Военнослужащие России и Пакистана в ходе учений «Дружба-2018» проведут десантирование из вертолетов без парашюта.

Информацию об этом распространили в пресс-службе Южного военного округа, добавив, что подобного рода маневры будут проведены впервые. В них примут участие более 200 военных.

Учения проведут на вертолетах Ми-17 военной полиции Пакистана, учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят при зависании воздушных машин в воздухе на высоте более 20 метров.

«Совместная тренировка проводится с целью подготовки военнослужащих России и Пакистана к активной фазе тактического учения «Дружба-2018», которая пройдет с 30 по 31 октября», — уточнили в российском министерстве обороны.

Как напоминает «Газета.ru», накануне российские и пакистанские военные отработали тактику беспарашютного десантирования. Элемент военнослужащие практиковали на специальном тренажере, который имитирует спуск вертолета.