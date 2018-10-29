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Земан заявил, что с Россией не обязательно соглашаться, но с ней надо разговаривать

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Земан заявил, что с Россией не обязательно соглашаться, но с ней надо разговаривать

Прага, 29 октября. Президент Чехии Милош Земан призвал вести диалог с Россией и пожалел людей, которые придумывают себе врагов. Заявление прозвучало в эфире Чешского ТВ.

«Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать​​​. Самое глупое, что мы можем сделать – это игнорировать один другого. Когда люди не разговаривают, то между ними отсутствует коммуникация, не происходит развития отношений», — заявил президент Чехии.

Земан отметил, что ему жалко людей, которые придумывают себе недругов. По словам президента Чехии, ему симпатична «политика всех азимутов».

Милош Земан также заявил, что с удовольствием ездит в Россию и КНР как сторонник экономической дипломатии. Президент отметил, что его называют «китайским агентом» за три визита в Китай, и напомнил об 11 визитах в КНР канцлера Германии Ангелы Меркель.

Автор: Виктор Мальцев
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