Стали известны первые данные ЦИК о результатах президентских выборов в Грузии

Тбилиси, 29 октября. На проходящих в Грузии президентских выборах независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 41,9% голосов, кандидат от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 35,2%. Об этом после обработки данных с 33% участков сообщили в ЦИК страны.

«Согласно первым официальным данным, после подсчета бюллетеней с 512 участков из 3705, Саломе Зурабишвили набирает 65,8 тысячи голосов (40,05%), а Григол Вашадзе — 62,4 тысячи голосов (37,93%)», — сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Грузии.

В стране состоялся первый тур выборов президента. По данным газеты «Известия», более половины голосов не набрал ни один из кандидатов. За главный пост страны борются Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» и представитель оппозиции Григол Вашадзе.