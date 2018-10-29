Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Стали известны первые данные ЦИК о результатах президентских выборов в Грузии

42
0 Оставить комментарий

Стали известны первые данные ЦИК о результатах президентских выборов в Грузии

Тбилиси, 29 октября. На проходящих в Грузии президентских выборах независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 41,9% голосов, кандидат от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 35,2%. Об этом после обработки данных с 33% участков сообщили в ЦИК страны.

«Согласно первым официальным данным, после подсчета бюллетеней с 512 участков из 3705, Саломе Зурабишвили набирает 65,8 тысячи голосов (40,05%), а Григол Вашадзе — 62,4 тысячи голосов (37,93%)», — сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Грузии.

В стране состоялся первый тур выборов президента. По данным газеты «Известия», более половины голосов не набрал ни один из кандидатов. За главный пост страны борются Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» и представитель оппозиции Григол Вашадзе.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое