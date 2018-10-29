В Госдуме предложили значительно увеличить штрафы за овербукинг

Москва, 29 октября. В Госдуме предложили заставить использующих овербукинг перевозчиков выплачивать не севшим в самолет по их вине пассажирам компенсацию, равную 10-кратной стоимости авиабилета.

Поправки в Воздушный кодекс предлагают внести члены партии «Справедливая Россия» во главе с лидером думской фракции Сергеем Мироновым. Авторы законопроекта предлагают запретить авиаперевозчикам продажу билетов в количестве, превышающем количество мест в самолете. За нарушение запрета авиакомпания, согласно инициативе, должна возместить не попавшему на самолет из-за овербукинга клиенту стоимость билета в десятикратном размере, сообщает «Парламентская газета».

Один из авторов законопроекта Михаил Емельянов отметил, что в правительстве разрабатывают инициативу, согласно которой возмещение для столкнувшихся с овербукингом пассажиров составит около 200 долларов. По словам депутата, такая сумма является символической.