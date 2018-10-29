Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Лестер» подтвердил гибель президента клуба в результате крушения вертолета

53
0 Оставить комментарий

«Лестер» подтвердил гибель президента клуба в результате крушения вертолета

Лестер, 29 октября. Футбольный клуб «Лестер» подтвердил гибель президента Вишая Шривадданапрабха в результате крушения вертолета на автостоянке у стадиона «Кинг Пауэр», где выступают «лисы». Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

Трагедия произошла вечером 27 октября. После завершения матча с «Вест Хэмом» (1:1) владелец «Лестера» поднялся на борт вертолета, традиционно взлетавшего с центра поля. Спустя несколько секунд после взлета воздушное судно упало на автостоянке и загорелось. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе президент «Лестера», его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого не установлена.

Вишай Шривадданапрабха вписал свое имя в историю британского футбола, приведя «Лестер» к чемпионству в премьер-лиге в сезоне 2015/2016 впервые за почти полуторавековую историю команды.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое