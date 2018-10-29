«Лестер» подтвердил гибель президента клуба в результате крушения вертолета

Лестер, 29 октября. Футбольный клуб «Лестер» подтвердил гибель президента Вишая Шривадданапрабха в результате крушения вертолета на автостоянке у стадиона «Кинг Пауэр», где выступают «лисы». Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

Трагедия произошла вечером 27 октября. После завершения матча с «Вест Хэмом» (1:1) владелец «Лестера» поднялся на борт вертолета, традиционно взлетавшего с центра поля. Спустя несколько секунд после взлета воздушное судно упало на автостоянке и загорелось. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе президент «Лестера», его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого не установлена.

Вишай Шривадданапрабха вписал свое имя в историю британского футбола, приведя «Лестер» к чемпионству в премьер-лиге в сезоне 2015/2016 впервые за почти полуторавековую историю команды.