Сторонники импичмента президента запустили в Нью-Йорке гигантского «трампо-пупса»



Нью-Йорк, 29 октября. В Нью-Йорке сторонники импичмента президента США Дональда Трампа запустили в воздух огромного надувного «трампо-пупса» в подгузниках и смартфоном в руке. Так противники американского лидера решили упрекнуть его в оскорбительной и расистской политике.

По данным местных СМИ, антитрамповскую акцию организовали сторонники движения «Норд». Воздушный шар участники антитрамповской акции запустили на небольшой площадке в Бэттери-парк в Нижнем Манхеттене на берегу реки Гудзон.

При этом рядом с ними были замечены и сторонники Трампа.