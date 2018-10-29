Сторонники импичмента президента запустили в Нью-Йорке гигантского «трампо-пупса»
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Нью-Йорк, 29 октября. В Нью-Йорке сторонники импичмента президента США Дональда Трампа запустили в воздух огромного надувного «трампо-пупса» в подгузниках и смартфоном в руке. Так противники американского лидера решили упрекнуть его в оскорбительной и расистской политике.
Hello! pic.twitter.com/d1FbBWDjil— Baby Trump Tour (@babytrumptour) October 28, 2018
По данным местных СМИ, антитрамповскую акцию организовали сторонники движения «Норд». Воздушный шар участники антитрамповской акции запустили на небольшой площадке в Бэттери-парк в Нижнем Манхеттене на берегу реки Гудзон.
При этом рядом с ними были замечены и сторонники Трампа.