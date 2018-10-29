Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты Америки не уделили должного внимания защите своих иностранных баз от российских и китайских ракет. Такое мнение высказано в материале The National Interest.

Издание называет потенциальную атаку крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов России и Китая «насущной угрозой» для Соединенных Штатов.

«За исключением ВМФ, ни один другой вид вооруженных сил не предоставил никаких новых возможностей по борьбе с крылатыми ракетами», — пишет NI.

Ранее Соединенные Штаты заявили о намерении выйти из договора об РСМД. Эксперты отмечают, что решение Вашингтона повлечет за собой новую гонку вооружений и усиление напряженности в мире. Несмотря на это обстоятельство, в ноябре могут встретиться президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает Газета.ru.