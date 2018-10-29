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Ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии

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Ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии

Бразилиа, 29 октября. В Бразилии подвели итоги президентских выборов. Страну возглавит ультраправый кандидат Жаир Болсонару. 

Как сообщил в воскресенье Высший избирательный суд Бразилии, во втором туре президентских выборов победил парламентарий Жаир Болсонару. Придерживающийся ультраправых взглядов политик набрал 55,7% голосов избирателей. За его соперника — кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада — проголосовали 44,3% бразильцев. 

Многие жители страны с радостью восприняли новость о победе Болсонару — в небо запускали фейерверки, радостные крики оглашали улицы городов. Кроме того, напротив дома Болсонару в Рио была проведена многотысячная демонстрация в его честь. 

Болсонару официально вступит в должность 1 января 2019 года. Срок его полномочий составит четыре года. 

Автор: Алексей Громов
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