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Шарлиз Терон полностью обнажилась для рекламы новых духов от Dior

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Шарлиз Терон полностью обнажилась для рекламы новых духов от Dior

Нью-Йорк, 29 октября. Известная американская актриса и модель Шарлиз Терон снялась в рекламном ролике нового парфюма J'adore L'absolu от модного дома Dior. 

По сценарию ролика, опубликованного на YouTube-канале модного дома, 43-летняя Терон выходит из бассейна с «золотой» водой, вокруг которого нежатся другие красавицы в соблазнительных платьях. Затем Шарлиз в их компании дефилирует в полупрозрачном платье золотистого оттенка. 

В качестве музыкального сопровождения для ролика была выбрана композиция Канье Уэста Flashing Lights. Постановкой клипа занимался известный греческий режиссер Ромен Гаврас. Отмечается, что на концепцию клипа его вдохновила картина французского художника Жана Огюста Доминика Энгра «Турецкая баня».

Шарлиз Терон поделилась видео в своем Instagram и получила множество восторженных комментариев от своих подписчиков, отмечает «Пятый канал»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t wait for you all to see what we’ve been working on...xx @dior #Oct28 #diorparfums

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Напомним, актриса получила широкую известность благодаря фильмам «Адвокат дьявола», «Два дня в долине», «Правила виноделов», «Эон Флакс», «Хэнкок», «Безумный Макс: дорога ярости» и др. 

Автор: Владимир Багров
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