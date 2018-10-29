«Потеряла внутренний компас»: в Германии Меркель раскритиковали за рукопожатие с Путиным и Эрдоганом



Берлин, 29 октября. Канцлера ФРГ Ангелу Меркель раскритиковали за слишком дружелюбное отношение к президенту РФ Владимиру Путину и лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле. Недовольство поведением Меркель выразил журналист немецкого журнала Bild Джулиан Репке.

Причиной таких высказываний стало фото, на котором Меркель, Путин и Эрдоган держатся за руки. Репке задается вопросом, имеет ли канцлер право на проявление такого дружелюбного отношения к "авторитарным лидерам". Кроме того, он вспомнил заявление вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии «Левых» Кунсы Оздемир, ранее посетовавшую, что ей становится плохо от того, что Меркель пожимает руку Эрдогану и «выстилает перед ним красную дорожку».

Раскритиковал рукопожатие Меркель и глава Фонда Фридриха Науманна Дирк Кунце. По его мнению, вместо того, чтобы жать руку Путину, ей следовало потребовать от России заняться восстановлением Сирии (стоит отметить, что такие заявления звучат несколько странно на фоне того, какие усилия РФ прикладывает для чтобы САР скорее зажила нормальной жизнью, в то время как ЕС лишь выдвигает условия своей помощи. — прим. ФАН).

Представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Михаил Тюрер и вовсе заявил, что Меркель устроила демонстрацию этой близости «авторитарными» лидерами, потеряв свой внутренний и внешнеполитический компас.

Учитывая антироссийкие настроения в Польше, неожиданно прозвучал комментарий польского политолога Адама Трачика, который считает, что фотография совершенно обыкновенна для подобных встреч.

Сама Ангела Меркель положительно охарактеризовала прошедший саммит и заявила о том, что стороны смогли достичь серьезного прогресса в вопросе создания демилитаризованной зоны в Идлибе.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, саммит по сирийскому урегулированию прошел в Стамбуле 27 октября. В нем приняли участие лидеры России, Турции, Германии и Франции — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.