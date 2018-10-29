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«Евровидение-2019» в Тель-Авиве пройдет под девизом «Позволь себе мечтать»

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«Евровидение-2019» в Тель-Авиве пройдет под девизом «Позволь себе мечтать»

Тель-Авив, 29 октября. Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авиве пройдет под девизом «позволь себе мечтать». Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Организаторы мероприятия назвали слоган «впечатляющим». По задумке авторов, он подчеркивает единство и разнообразие континента.

«Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на «Евровидение», будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать», — отметила руководитель проекта Йон Ола Санд.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет и израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Конкурс примет израильский Центр ярмарок, пишет Газета.ru. Финал состоится 18 октября 201 года. Издание напоминает, что заявка Тель-Авива оказалась более привлекательной, нежели заявки Иерусалима и Эйлат.

Автор: Сергей Свазовский
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