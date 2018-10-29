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Победитель выборов президента Грузии будет выявлен во втором туре — глава парламента

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Победитель выборов президента Грузии будет выявлен во втором туре — глава парламента

Тбилиси, 28 октября. Победитель выборов президента Грузии будет выявлен во втором туре. Такое заявление сделал глава парламента страны Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта».

Он отметил, что получил данные по результатам голосования на тысяче избирательных участков. По информации Кобахидзе, лидирует Саломе Зурабишвили. Она существенно опережает оппозиционного кандидата Григола Вашадзе. Однако достичь решающего перевеса ей не удалось.

«Зурабишвили не хватает немного голосов избирателей, чтобы одержать победу в первом туре, поэтому предстоит второй тур с участием Зурабишвили и Вашадзе», — сказал Кобахидзе.

Ранее стало известно, что на выборах президента Грузии проголосовали менее 50% кандидатов. Об этом писала Газета.ru. В ЦИК отметили, что голосование прошло спокойно, без существенных нарушений.

Автор: Сергей Свазовский
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