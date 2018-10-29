Трагедия в цирке: краснодарские следователи возбудили дело о нападении львицы на девочку

Краснодар, 29 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения львицы на маленькую девочку во время циркового представления в селе Успенском Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уточняется, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет.

Напомним, ЧП произошло сегодня во время выступления передвижного цирка "Шапито". В село артисты с дикими животными приехали на гастроли. Установлено, что во время одного из номеров львица через ограждение набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду.

В результате ребенка с рваными ранами лица и другими повреждениями в местную больницу. Сейчас малышка находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.