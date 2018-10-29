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Волонтеры хотят выкупить выживших овец, которых на две недели закрыли в порту на Украине

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Волонтеры хотят выкупить выживших овец, которых на две недели закрыли в порту на Украине

Одесса, 29 октября. Волонтеры хотят выкупить выживших овец, которых на протяжении двух недель удерживали в порту Ильичевска в Одесской области. Об этом сообщается на странице организации UAnimals в социальной сети Facebook.

Отмечается, что волонтеры уже нашли потенциального покупателя.

Овцы стали заложниками бюрократических проволочек. Больше двух недель они пробыли без еды в торговом порту города Ильичевск (после «декоммунизации» — Черноморск). Многие животные погибли. Другие продолжили голодать в грузовике с трупами. Защитники прав животных потребовали, чтобы выживших овец не утилизировали.

Ранее канал «360» сообщал о нападении львицы на девочку в цирке города Армавир Краснодарского края. Ребенок был доставлен в местную больницу. Медики утверждают, что ее состояние стабильное, и жизни ничто не угрожает.

Автор: Сергей Свазовский
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