Киев, 28 октября. Украинский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том,что передача Крыма Украине в 1954 году была совершена незаконно. Желчный пост Бабченко опубликовал в своем блоге в Livejournal.

По мнению Бабченко, обсуждение передачи Крыма УССР бессмысленно. В качестве аргумента он привел странный довод о том,что если люди признают легитимность перехода полуострова Украине, то они автоматически обязаны признать законность Голодомора, Гулага и репрессий. Советский Союз, как пишет украинский журналист, был «незаконной империей зла», поэтому и все законодательство также следует считать незаконным, и нельзя обращаться к одним законам, протестуя против других.

События 1954 года он и вовсе считает незначительными для сегодняшних отношений РФ и Украины, поскольку в 1991 году Москва «подписала международные документы, признала Крым украинским». Из этого Бабченко делает вывод, что полуостров, жители которого не захотели оставаться в составе Украины после госпереворота и проголосовали за воссоединение с Россией, все равно нужно считать «захваченным».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, 22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер напомнил, что Крым в 1954 году был передан УССР незаконно на основании решения президиумов Верховного совета РСФСР и УССР, хотя утверждать решение должны были Верховный Совет республик и Верховный Совет СССР. Изливая желчь в своем ЖЖ, Бабченко забывает о том, что развал СССР и подписание соглашений в 1991 году произошли в результате насильственного захвата власти узкой группой лиц, которых, по мнению ряда экспертов нельзя воспринимать иначе, как прозападных политиков и предателей. И принятые ими документы вызывают очень много вопросов.

Утверждая, что Крым «захвачен незаконно», Бабченко делает вид, что демократического референдума в 2014 году просто не было. При этом, если уж следовать логике Бабченко, то как раз Киев должен принять результаты плебисцита и оставить свои территориальные притязания на полуостров. Таким образом, прокиевский воскресший «мученик», мудрствуя на тему принадлежности Крыма, буквально плюнул себе в лицо и, пытаясь доказать, что полуостров нужно считать украинским, «загнал себя в угол», отмечает «Политэксперт».

Стоит отметить, что заявление президента РФ ранее вызвало негодование и со стороны киевских политиков. Однако эксперты изучили указ 1948 года и подтвердили слова президента России. В частности, директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев отметил, что передачу Крыма в целом можно было считать незаконной, так как на уровне республик этот вопрос не обсуждался. Кроме того, он указал на то, что в документе речь идет только о Крымской области, но не о Севастополе (Путин в беседе с Собяниным отметил также, что Севастополь всегда де-юре принадлежал России. — Прим. ФАН).